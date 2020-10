Spinazzola brilla. Mr. plusvalenza è insostituibile

La Repubblica (M. Pinci) – Da signor plusvalenza, nell’affare che portava Luca Pellegrini a Torino sponda bianconera, ad elemento insostituibile, passando per un trasferimento all’Inter saltato all’ultimo secondo. Di vite Leonardo Spinazzola ne ha vissute tante. Le statistiche parlano chiaro: con de Paul è il giocatore che in Serie A ha provato più dribbling, 21. Una volta su due salta l’uomo, una caratteristica fondamentale che manca a molti degli interpreti in maglia romanista. È uno dei pochi in grado di creare con le sue corse sulle fasce superiorità numerica. Ora il problema rimane trovare un sostituto che lo possa far riposare, in quanto al momento con Calafiori out per Covid-19, Spinazzola è l’unico laterale sinistro a disposizione di Paulo Fonseca. Quando il tecnico parla di “mercato deludente”, si riferisce anche a questa carenza di alternative a sinistra, anche se la conseguenza più diretta è stata tirare ancora di più la corda già tesa del rapporto con il Ceo Guido Fienga.