Spezia, Verde: “Un’emozione giocare all’Olimpico. I gol? Ho dato quello che mi è mancato lì in giallorosso”

A poche ore dalla sfida contro la Roma, Daniele Verde ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com. L’attaccante dello Spezia – cresciuto nel settore giovanile giallorosso – ha parlato di diversi argomenti. Tra questi anche la rovesciata alla Lazio. Un gesto tecnico apprezzato da tanti, anche da qualche ex compagno nella Roma. Di seguito le parole di Verde: “Dopo il gol mi ha scritto Maicon, una delle persone più buone che ho conosciuto in vita mia“.

Poi ha parlato del rapporto con l’Olimpico, stadio dove ha mosso i primi passi da professionista e dove in stagione ha segnato tre gol, di cui due alla Roma: “Ho dato quello che mi è mancato quando ho giocato lì in giallorosso. Non è un caso che ho segnato tre reti proprio in quello stadio, per me giocare all’Olimpico è sempre un’emozione“.