Spezia-Roma 2-2, le pagelle dei quotidiani: Mkhitaryan decisivo, Kumbulla e Darboe distratti. Mayoral assente

Pagine Romaniste – Faticando enormente, ma il traguardo – di magra consolazione – è stato tagliato. La missione quasi malinconica è stata centrata. La Roma pareggia con lo Spezia 2-2, venendo raggiunta dal Sassuolo, vittorioso (2-0) contro la Lazio. Decisiva però la differenza reti. Il primo tempo è imbarazzante: 2-0 firmato l’ex Verde e Pobega. La ripresa vede la reazione giallorossa. El Shaarawy accorcia, Mkhitaryan nel finale pareggia. Decisive le reti del Faraone e dell’armeno, fondamentali come gli interventi di Fuzato. Non scivola Cristante, lo fanno Kumbulla e Darboe. Fonseca saluta con il brivido e l’Europa, seppur non quella sperata.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Fuzato 7,5; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 4,5, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4,5. Subentrati: Reynolds 5, Dzeko 6, Villar 6,5, Pastore 6,5. Allenatore: Fonseca.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 5,5, Santon 4,5; Cristante 5, Darboe 5; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4,5. Subentrati: Reynolds 6, Dzeko 6,5, Villar 5,5, Pastore 6,5. Allenatore: Fonseca.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 5,5, Kumbulla 4, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4; Pedro 4, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4. Subentrati: Reynolds 4, Dzeko 7, Villar 5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 5,5, Kumbulla 5,5, Santon 5,5; Cristante 6, Darboe 5; Pedro 5,5, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 7; Mayoral 5,5. Subentrati: Reynolds 5,5, Dzeko 6,5, Villar 6, Pastore 5,5. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Fuzato 6; Karsdorp, 5,5 Mancini 6, Kumbulla 4, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4,5; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6; Mayoral 5. Subentrati: Reynolds 5, Dzeko 6,5, Villar 5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Fuzato 6,5; Karsdorp 6, Mancini 4,5, Kumbulla 4,5, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4,5; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 6; Mayoral 4. Subentrati: Reynolds 4, Dzeko 6, Villar 4,5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 5.