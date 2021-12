Spezia, Nzola: “Vorrei segnare il gol decisivo contro la Roma. Non credo sarà una partita difficile”

Mbala Nzola, attaccante dello Spezia, ha lasciato un intervista a La Nazione parlando del prossimo turno di campionato che li vede affrontare la Roma di Mourinho. Queste le sue parole: “Voglio un gol decisivo per una vittoria già contro la Roma. Mi sento leader di questa squadra. Dopo averlo conosciuto il legame con Thiago Motta è davvero ottimo. Lo Spezia si salverà al cento per cento, state tranquilli!“ dice l’attaccante.

E ancora: “Non sono pienamente soddisfatto dai 20 gol in maglia bianca, perché avrei voluto realizzare più gol nella massima serie. Ho le capacità per fare di più, gli undici gol realizzati nello scorso campionato per me sono pochi. Quest’anno c’è una squadra un po’ più giovane, meno esperta, il mio primo obiettivo è quello di aiutarla ad ottenere la salvezza. Poi è chiaro che i gol e gli assist sono importanti, ma a complemento del fine primario“.

E sulla partita dell’Olimpico in programma lunedì sera: “Io non mi emoziono mai, mantengo sempre la lucidità. Voglio conquistare la vittoria con lo Spezia. Se poi riuscirò a fare un gol o un assist ben vengano. Rispettiamo la Roma, cercheremo di difendere e attaccare tutti insieme per ottenere un buon risultato. Mi sbilancio, non credo che sarà una partita così difficile come la si dipinge“.