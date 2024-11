La Gazzetta dello Sport (F. Li.) – Le novità di ottobre erano state Maldini e Pisilli. Per Belgio (il 14 a Bruxelles) e Francia (il 17 a San Siro), in gioco i quarti di Nations, Spalletti busserà forse all’Under 21 che ha soltanto amichevoli e può cedere i suoi alla Nazionale. D’altra parte il ct ha detto che gli esperimenti non si fanno nelle qualificazioni mondiali. Ai 23 selezionati potrebbero aggiungersi venerdì 3 o 4 azzurrini di Nunziata.

Problemi sono soprattutto in difesa: Calafiori e Gabbia out. Dovrebbe tornare Gatti, intanto Spalletti ha chiesto a Pecchia referenze su Delprato. A centrocampo c’è Barella: potrebbe fargli spazio Fagioli. Tra gli Under 21, il più vicino alla chiamata è Baldanzi. In lista d’attesa Casadei e un esterno tra Savona, Palestra e Ruggeri.

I probabili selezionati:

Portieri Donnarumma, Vicario, Di Gregorio (Meret)

Dif. centrali Di Lorenzo, Gatti, Buongiorno, Okoli, Bastoni (Delprato)

Laterali Cambiaso, Bellanova, Dimarco, Udogie (Savona, Palestra, Ruggeri)

Centrocampisti Barella, Ricci, Frattesi, Pisilli, Tonali, Pellegrini, Baldanzi (Casadei, Fagioli) Attaccanti Retegui, Raspadori, Kean, Maldini (Zaccagni, Lucca)

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]