Corriere della Sera (M.P.) – Due gol in 3 partite, quelli segnati da Artem Dovbyk all’Olimpico contro Athletic Bilbao e Dinamo Kiev. Lo score della Roma è da podio negativo in 66 anni di coppe europee moderne. Aveva fatto peggio solo nel 2002-03 (ma in Champions) quando ne realizzò uno: quello di Cassano per l’1-0 al Genk, di testa addirittura da fuori area.

E 2 reti in 3 incontri, con Stefano Pellegrini e Petrini in un 2-0 al Dunay Ruse, le aveva realizzate anche nel 1975-76 in Coppa Uefa. Netto il peggioramento rispetto all’anno scorso (8 gol a Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga), lontani i tempi del record: 17 reti nel 1962-63 nei primi 3 incontri di Coppa delle Fiere.

