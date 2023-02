Spalletti non dimentica: “Parlano ancora di come ho gestito Totti”

Una polemica senza fine. L’ultima stagione da capitano della Roma di Francesco Totti e la conseguente gestione di Luciano Spalletti è ancora un tema che tiene banco. Prima di iniziare il collegamento con Sky per commentare la vittoria (0-2) del Napoli nell’andata dei quarti di Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte, il tecnico toscano ha udito che in studio si parlasse ancora dell’argomento, correlato a quello di Icardi: “Mi parlano ancora di Totti e Icardi. Ora a uno gli telefono per bene, gli faccio vedere come ho gestito Totti e Icardi“.