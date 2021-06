Dopo aver fatto l’Europeo Under 21, Gonzalo Villar ha un’opportunità per giocare anche quello dei grandi. Il Covid sta colpendo la nazionale spagnola con Busquets e Llorente che sono risultati positivi nelle ultime ore. Luis Enrique è corso ai ripari chiamando altri 11 giocatori per poi scegliere a ridosso della competizione, entro il 10 il gruppo definitivo. Tra questi c’è anche il centrocampista della Roma.