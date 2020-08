Dopo le resistenze al suo progetto di riforma dello sport, come riporta Il Foglio, questa mattina il Ministro per lo Sport Spadafora ha presentato le sue dimissioni al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dal canto suo le ha congelate in attesa di una riunione che faccia chiarezza tra esponenti del Movimento Cinque Stelle. Le dimissioni sono state causate dall’opposizione di parte del Movimento alla riforma voluta dal ministro. Si attendono novità nelle prossime ore.