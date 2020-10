Spadafora: “Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo”

Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un incontro con Gabriele Gravina, presidente della Figc. Ecco le sue parole: “Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo. Dovremo continuare ad avere prudenza. Tutti devono attenersi alle regole rigide del protocollo, se poi la situazione sanitaria dovesse cambiare come governo siamo pronti a cambiare. L’autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. L’importante è che l’intervento sia motivato e legato a esigenze che possono variare“.