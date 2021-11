Sostenibilità e costi: la Serie A si interroga

La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Futuro del calcio, con la sostenibilità e la riduzione dei costi al centro della discussione. Sono stati questi gli argomenti principali di un vertice che ieri a Milano ha riunito i rappresentanti di quasi tutte le società di Serie A: riunione informale a cui non hanno partecipato presidente e a.d. della Lega. Risollevare il sistema e come farlo è un’urgenza che porterà i rappresentanti dei club a incontrarsi di nuovo nei prossimi giorni per provare a definire un percorso comune.

Il piano che nelle settimane scorse era stato ideato da Dal Pino con i privati prevedeva un investimento sulla Serie A da 1,7 miliardi di euro, oltre che di sviluppo successivo del brand: non si è mai arrivati al nero su bianco nonostante un’impalcatura già stabilita e accettata in assemblea.