SOS Fonseca, un attaccante per la Champions

A Fonseca la rosa piace anche se ovviamente, come ha detto lui stesso, se potesse gli piacerebbe migliorare tutti i reparti. Sa di aver sposato un progetto che è vincolato da paletti di bilancio. La priorità ora è vendere gli esuberi. Kalinic ha rifiutato tutte le possibili destinazioni, per Under non sono arrivate offerte adeguate, mentre Juan Jesus non incrocia una traiettoria professionale gradita. Se dovesse partire qualcuno, i nomi per l’attacco sono i soliti: Mariano Diaz, Petagna, Pinamonti. Molto difficile Mertens che chiede un ingaggio da 4.5 milioni di euro. Lo riporta Il Corriere dello Sport.