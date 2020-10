Sorteggio: rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – Dopo la notte infinita di calci di rigore anche il Milan raggiunge la Roma e il Napoli ai gironi di Europa League. Le prospettive delle italiane sono diverse. Fonseca e Gattuso si trovano in prima fascia (in teoria devono temere un solo avversario che è il Leicester), Pioli in terza. Per Roma e Napoli un girone abbordabile sarebbe con Standard Liegi, Hapoel Beer-Sheva e Sivaspor. Meglio evitare Leicester, Hoffenheim o Granada dalla terza, e il Lille dalla quarta.