Sorteggi Europa League: la Roma pesca il Feyenoord!

Pagine Romaniste – Oggi l’Europa League entra nel vivo e la Roma c’è. Alle ore 13 a Nyon verrano estratti dalle urne gli accoppiamenti validi per i quarti di finale della competizione europea. I giallorossi dopo il secondo posto raggiunto nei gironi, hanno disputato i play off contro il Salisburgo perdendo l’andata per 1-0 ma vincendo nel match di ritorno per 2-0. L’avversaria più insidiosa fino a questo momento è stata la Real Sociedad, incontrata negli ottavi di finale. La Roma vincendo la gara di andata all’Olimpico per 2-0 e pareggiando in Spagna, si è guadagnata il biglietto di accesso ai quarti di finale. Le possibile avversarie del prossimo turno sono: Bayer Leverkusen, Feyenoord, Manchester United, Juventus, Sporting Lisbona, Siviglia e Union SG. Da evitare l’insidiosa squadra inglese, ci sarà inoltre la possibilità di vedere le due italiane scontrarsi.

I SORTEGGI

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting Lisbona

Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Feyenoord-Roma

Sarà ancora il Feyenoord l’avversario in campo europeo della Roma. L’andata si giocherà in Olanda, il ritorno all’Olimpico. Chi passerà tra i giallorossi e gli olandesi affronterà la vincente tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.