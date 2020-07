Sorteggi Champions League: Atalanta-PSG ai quarti, in caso di qualificazione Juventus contro Real Madrid o City

Sono andati in scena i sorteggi di Champions League a Nyon, dove sono state accoppiate le squadre che sono ancora in gioco per la massima competizione europea. Le quattro formazioni già qualificate ai quarti di finale sono state sorteggiate in questo modo: Atalanta-Paris Saint-Germain e Lipsia-Atletico Madrid. La vincente di Lione-Juventus (la gara d’andata è terminata 1-0 per i francesi) affronterà una tra Real Madrid e Manchester City (la squadra di Guardiola si è imposta per 2 a 1 al Santiago Bernabeu nel match d’andata). Chi passerà tra Napoli e Barcellona (1-1 al San Paolo all’andata) se la vedrà con una tra Chelsea e Bayern Monaco, con i tedeschi favoriti per il passaggio del turno, visto il 3 a 0 conquistato allo Stamford Bridge. Infine, per quel che riguarda le semifinali, una tra Atalanta e Paris Saint-Germain affronterà una tra Lipsia e Atletico-Madrid, mentre dall’altra parte del tabellone potrebbe verificarsi un derby italiano tra Napoli e Juventus.