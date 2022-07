Ola Solbakken, attaccante del Bodø/Glimt, da tempo accostato alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale norvegese vg.no in merito a un suo possibile trasferimento nella capitale: “Ci sono molti club interessati a me, tra cui la Roma. Per ora sono un giocatore del Bodø/Glimt, dal 1° gennaio non lo sarò più”.