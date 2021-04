La Roma subisce un sonoro 6-2 contro il Manchester United in Europa League, ma Fonseca rimarrà comunque sulla panchina giallorossa fino al termine della stagione. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, il portoghese non è a rischio esonero. Il tecnico interverrà regolarmente domani in conferenza stampa per la vigilia di Sampdoria-Roma.