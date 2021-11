Smalling torna in gruppo, rinforzerà la difesa di Mou

Leggo (F. Balzani) – “Sono di nuovo a Trigoria. Ora torniamo alla nostra promessa: lavorare duramente e costruire il futuro della Roma”. José Mourinho di mollare non ci pensa proprio e si rituffa nel prossimo tour de force per risollevare il club dalla recente crisi. Lavorare e costruire, scrive Mou su Instagram: sul mercato dove rischia di sfuggire Zakaria e risale Nandez e in campo dove Mou spera di riavere finalmente Smalling.

L’inglese in campionato ha giocato appena 132 minuti. Colpa dei tanti, troppi infortuni: dal problema al ginocchio alla lesione alla coscia. La Roma ha deciso di vederci chiaro dato che un anno e mezzo fa ha speso quasi 20 milioni per il vegano ex United. Il consulto fatto qualche giorno fa a Londra ha dato le risposte che dentro Trigoria speravano di sentire: il peggio è alle spalle, il giocatore può tornare ad aumentare i carichi di lavoro.

Tra domani e venerdì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e partire per la trasferta di Genova seppur con pochissime chance di scendere in campo. Più probabile che torni con lo Zorya in Conference. Un ritorno che Mou attende con ansia per poter schierare la difesa a 3 e le due punte e per restituire solidità a un reparto che ha subito 12 gol nelle ultime sei gare. Smalling deve anche fugare i dubbi sul mercato. In caso di nuovo stop da qui a gennaio, infatti, sarebbe necessario l’arrivo di un altro centrale. Ancora più atteso il ritorno di Spinazzola. “Spero per fine dicembre”, ha detto ieri il suo agente.