Smalling: sì. E anche Izzo si scalda

Corriere dello Sport (R.Maida) – Smalling più Izzo. Sono due i difensori in arrivo per la Roma per rinfrancare Fonseca. La sua idea era di cominciare il campionato con la difesa a tre, ma avendo soltanto due centrali graditi, Mancini ed Ibanez, ha dovuto adattare Cristante. Avendo almeno Smalling si potrebbe ripartire dalla stessa formazione di sabato pomeriggio con l’innesto dell’inglese. Fienga attende una risposta definitiva. L’acquisto di Smalling si dovrebbe chiudere per circa 12 milioni, bonus facili inclusi. Il difensore poi firmerà un contratto di 4 anni a 3 milioni più bonus. La novità in queste ore riguarda Izzo. In passato è stato vicino alla Roma ed ora lo è ancora grazie ai buoni rapporti con Raiola. E’ valutato da Cairo 20 milioni, ma può essere uno scambio a sistemare le cose. L’agente potrebbe inserire nel discorso un altro giocatore che controlla: Kluivert. In ballo ci sono anche altri nomi tra cui Cristante. Un’altra possibilità è Jesus che piace a Giampaolo. Prima di tutto questo Fienga e De Sanctis devono liberare dei posti. Karsdorp è stato promesso al Genoa, ma andrà via quando la Roma avrà il cambio visto che Peres è fermo ai box causa COVID. Zappacosta è di nuovo in corsa per il prestito.