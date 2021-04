Smalling, quando torni? Fonseca ha bisogno di te

Corriere dello Sport (R.Maida) – All’inizio della settimana di Roma-Napoli, Smalling veniva intercettato da un tifoso e gli trasmetteva sorrisi e certezze per un recupero imminente. Ora siamo alla vigilia del match contro il Sassuolo, ma l’orizzonte più ottimistico guarda già all’Ajax. Si va avanti giorno dopo giorno. E’ una situazione strana. Qualcuno ha ipotizzato la necessità di un intervento per risolvere il problema fisico, ma Fonseca lo ha smentito pubblicamente. C’è comunque differenza tra il primo e il secondo anno di Smalling. Nel 2020 il centrale aveva già giocato 23 partite tutte intese. Era intoccabile.

In questa edizione della Serie A è arrivato a 14 presenze di cui solo 10 da titolare. Ha pagato la partenza ad handicap. Al Manchester ha lavorato poco e mali essendo stato silurato dal tecnico. Una volta a Trigoria, dove è arrivato in pessime condizioni, si è infortunato a un ginocchio. L’ultimo problema il 7 marzo contro il Genoa giocando anche bene. Adesso Fonseca deve capire bene come e quando utilizzarlo. Dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore.