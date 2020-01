Smalling: “Prometto il derby”

E’ stato uno dei pochi a salvarsi a Torino. Ha lottato contro Higuain, è stato il giocatore che ha fatto più recuperi. Una partita difficile per la difesa e non era mai capitato di prendere tre gol in caso di sconfitta da quando Fonseca è in panchina. Nei prossimi giorni il futuro di Smalling si deciderà. La Roma intende riscattarlo, ma il Manchester United vuole 20 milioni di euro. Petrachi ha incontrato varie volte i suoi agenti, ma ancora non è stato raggiunto un accordo. Il difensore ammette che la sconfitta brucia: “Sono molto deluso dal risultato, abbiamo perso un’opportunità. Siamo usciti da una delle tre competizioni“. Domenica c’è il derby: “Adesso la testa sarà subito al derby, anche perché dobbiamo fare risultato per qualificarci per la prossima Champions League“. Lo riporta il Corriere dello Sport.