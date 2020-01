Smalling: “Molto molto deluso dal risultato. La Roma ha preso gol quando era in controllo. Dobbiamo lavorare duro sul campo ogni giorno” – VIDEO

Chris Smalling, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Juventus-Roma 3-1. Queste le sue parole:

SMALLING IN ZONA MISTA

Tre partite perse su quattro giocate, qual è il problema? I tanti infortuni o la mancanza di fiducia?

E’ difficile dirlo anche perché sono state partite entrambi difficili, a tratti abbiamo anche giocato bene probabilmente la differenza è stata negli ultimi trenta metro quando abbiamo attaccato e gli errori che abbiamo commesso nella nostra area di rigore. Contro queste squadre bisogna offrire una prestazione il più possibile completa per poter competere anche perché le occasioni le abbiamo create.

Difensivamente come era stata preparata la partita per proteggersi dai tre attaccanti della Juventus?

Oggi innanzitutto hanno giocato col 4-3-3 ma non cambia molto che giochino con i 3 attaccanti o con le due punte con un uomo alle spalle. La nostra idea era quella di essere allineati bene come linea, essere compatti, mantenere la squadra corta e poi quando recuperavano la palla accelerare gli ultimi metri.

La Lazio è favorita per il derby o la Roma è sullo stesso livello?

Il derby è sempre una partita a parte dove la classifica ha un valore relativo e in ogni caso le due squadre sono vicine in classifica. Son due squadre con grandi ambizioni e quindi secondo me è una partita da 50 e 50.

Ti va di dire qualcosa ai tifosi della Roma che comunque si aspettano una prestazione superiore rispetto a quella di oggi?

Sono qui da poco tempo ma conosco bene l’importanza di questa partita. Quindi lavoreremo duro già a partire da domani, rivolgeremo la nostra attenzione alla partita contro la Lazio e chi scenderà in campo darà il 100%.

Ti sorprenderebbe vedere Pogba tornare in Italia, possibilmente alla Juventus nella prossima estate?

Non mi preoccupo del futuro, succede in ogni finestra di mercato.

SMALLING A RAI SPORT

Sei deluso dal risultato?

Molto molto deluso dal risultato. La Roma ha preso gol quando era in controllo. Su tre competizioni era una grande opportunità stasera.

Cosa dovete fare per competere con la Juventus?

L’unica cosa che può fare la Roma è lavorare duro sul campo ogni giorno. Quando si tratta di controllare la partita la Juventus è ancora una squadra superiore.

Il prossimo passo è il derby…

Sono molto deluso oggi ma da domani tutta la testa è sul derby. E’ una partita importante per la classifica e per il quarto posto.

SMALLING A ROMA TV

Troppi errori?

Già in campionato avevamo visto che contro la Juventus serve la partita perfetta, perché queste squadre non ti perdonano nulla. Siamo molto delusi, perché abbiamo concesso due occasioni nel primo tempo e ci hanno punito. La squadra stava tenendo bene il campo fino al primo gol.

Avete avuto la sensazione che contro questa Juventus si potesse fare di più?

In questo momento è difficile fare un’analisi, lo faremo già domani. Adesso la nostra attenzione è alla partita di domenica Lazio. Dobbiamo essere più concreti e cattivi negli ultimi trenta metri ed eliminare quegli errori dietro per i quali veniamo puniti.

Perché non si è vista una buona Roma oggi nel primo tempo? La suggestione dello stadio e della Juventus?

Non credo, avevo già giocato in questo stadio come altri compagni. Nei primi 25 minuti tenevamo il campo e stavamo facendo la partita. Riuscivamo a ripartire, a giocare tra le linee. Con il gol di Ronaldo abbiamo perso metri e il baricentro si è abbassato. Siamo molto delusi e arrabbiati perché di fatto la partita ci è scivolata di mano in pochi minuti.

I lanci della Juventus vi hanno messo in difficoltà e vi hanno sorpreso?

Non credo, sono una squadra che gioca molto per linee interne, abbiamo cercato di anticiparli e quindi giocavamo con una linea molto alta. Di conseguenza loro hanno cercato di colpirci con le palle alte. Serve la prestazione perfetta contro queste squadre e oggi non c’è stata.