Smalling di nuovo titolare

Il Messaggero (G. Lengua) – Le forze positive di Abraham si vanno ad aggiungere a quelle di Dybala, voglioso di riscatto contro la sua ex squadra. Sarà la prima volta che la affronterà allo stadio Olimpico, che per l’occasione sarà tutto esaurito (25° sold-out)

. E poi c’è Pellegrini che proverà a vestire i panni dell’uomo assist (in Serie A non ne serve uno da un mese e mezzo). A centrocampo, invece, ci sono due maglie per tre giocatori: Cristante è certo del posto e dovrebbe esserlo anche Matic, reduce da un turno in panchina. Potrebbe fermarsi Wijnaldum, ma verrà inserito a partita in corso. La difesa è quella di sempre con Mancini, Smalling e Ibanez.