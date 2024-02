Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi ai suoi calciatori, la Roma si toma ad allenare questa mattina a Trigona, per preparare la sfida di sabato contro l’Inter. Dopo aver avuto una settima­na intera tra Salernitana e Cagliari, infatti, i giallorossi avranno pochi allenamenti a disposizione per organizzare una strategia che possa tenere testa alla capolista.

Non ci sono stati infortunati nella gara di lunedì scorso: Angelino ha accusato solo crampi, mentre Pellegrini e Llorente non hanno rivelato problemi particolari, come annunciato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa post-partita. Chi spera invece di tornare nella lista dei convocati è Smal­ling: l’inglese già prima della partita contro i sardi aveva iniziato a lavorare parzial­mente con il resto dei com­pagni, e lo stesso De Rossi aveva aperto alla convocazio­ne già a partire da sabato.

Saranno quindi fondamenta­li i prossimi giorni a Trigoria per testare le condizioni del centrale ex United alle prese con un problema tendineo. Proprio lunedì a poche ore dal match è stata annunciata la partnership con Ibi Banca per un accordo da più di due anni che vale circa un milio­ne per le casse giallorosse. Oggi invece prosegue il cammino di N’Dicka e Azmoun con le rispettive nazio­nali. Il difensore sarà impe­gnato alle 21 nella semifina­le di Coppa d’Africa contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre l’iraniano affronterà nel pomeriggio il Qatar per agguantare la finale.