Smalling approva: “Vogliamo vincere, José è quello giusto”

Il Messaggero – Chris Smalling fa gli onori di casa a Mourinho, con cui ha lavorato a Manchester. L’inglese è molto felice dell’arrivo dello Special, è convinto che il portoghese sia la persona giusta per tornare ad ottenere risultati con la Roma. “Mourinho è stata una grande sorpresa per tutti, c’è stato grande entusiasmo al suo annuncio” le parole del difensore inglese dalla BBC dopo l’annuncio. Poi ha continuato: “Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sulla nostra relazione ai tempi dello United. Dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo insieme e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League“.

Leggi anche: Bonus, premi e telefonate. Granit Xhaka pressa per la Roma

Continua: “Avere un allenatore che ti conosce è un bene, un tecnico tra l’altro di successo e determinato nel vincere trofei a tutti i costi“. Infine il difensore parla dei titoli che vorrebbe portare nella Capitale: “So quanto sarebbe importante portare un trofeo in questo club, la storia di José mostra che la Roma ha scelto l’uomo perfetto per farlo“. Sull’Europeo vinto dall’Italia contro la sua Inghilterra: “Sapevo che avrei dovuto affrontare i festeggiamenti. Lunedì a Roma le persone erano piuttosto rispettose perché sapevano che sarei rimasto deluso. Ma ora la situazione ha iniziato a calmarsi. Spinazzola è entrato nello spogliatoio con le sue stampelle e mi ha colpito con una di quelle, per fortuna ha tenuto lontano la sua medaglia“.