Smalling al top: ora serve l’accordo per il futuro

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il ritorno di Spinazzola, il gol di Belotti, la qualificazione agli ottavi. Tutti dolci ingredienti di una serata magica per i tifosi della Roma. Ma a renderla quasi perfetta, anche le parole di Chris Smalling prima della sfida contro il Salisburgo. Parole al miele per la squadra giallorossa, dichiarazioni importanti anche sulla sua volontà di rimanere in giallorosso.

Il difensore inglese è in scadenza di contratto, questo lo sanno tutti, così come che a Roma si trova benissimo. Lui e la famiglia che al netto di quella terribile vicenda dei rapinatori nella loro villa sull’Appia, adesso vedono la Città Eterna come una vera e propria casa.

“Sono molto fiducioso sulla mia permanenza alla Roma – ha dichiarato Chris -. Ho un’opzione per rinnovare un anno, ma spero di rimanere per più stagioni“. Amore per la squadra giallorossa, ma da professionista di mezzo ci sono anche gli aspetti economici da far quadrare.

Serviranno nuovi contatti tra le parti per riuscire ad arrivare alla fumata bianca, ma visti i presupposti e le dichiarazioni sia di Pinto sia del giocatore la sensazione è che si troverà un punto d’incontro.

Fin qui la distanza è stata abbastanza netta sul biennale: la Roma non vuole pagare nei prossimi due anni lo stesso stipendio che Chris percepisce in questa stagione (3,5 milioni netti) ma ha giocato al ribasso (circa un milione in meno per ogni per cercare di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimo novembre compirà 34 anni.

Per raggiungere un accordo bisognerà trovare una via di mezzo tra domanda e offerta, magari aggiungendo qualche bonus nell’accordo con l’inglese. L’interessamento della Premier è evidente sul giocatore, di gran lunga uno dei migliori centrali della Serie A. Per qualità e costanza.