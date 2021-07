Sky, Andrea Duilio amministratore delegato

Il Sole 24 Ore – Per la carica di amministratore delegato di Sky Italia, in sostituzione di Maximo Ibarra, passato a Engineering, arriva il direttore business unit Consume di Vodafone Italia. Andrea Duilio lascia la compagnia telefonica per esordire dal 6 settembre alla guida della branch italiana della media company di casa Comcast come ad, riportando a Stephen van Rooyen, Ceo UK & Europe di Sky.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Andrea Duilio come nuovo ad di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambizioni piani di sviluppo. L’esperienza maturata da Duilio darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di SkyItalia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo“, commenta in una nota lo stesso van Rooyen.

Duilio, si legge nella nota di Sky “ha maturato un’esperienza ventennale in Vodafone Italia dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer. Dal 2018, come Digital Director, ha guidato il percorso di trasformazione digitale dell’azienda e, successivamente, ha assunto l’incarico di Direttore Commercial Operations“.

Duilio si troverà a gestire la trasformazione di una Sky che spinge sulla banda ultralarga e sul suo Sky Wifi ma che, a meno di uno stravolgimento del quadro da parte dell‘Agcm, si è vista sfilare la Serie A da Dazn in partnership con Tim per il prossimo triennio.