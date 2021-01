Skriniar: “Gol Roma? Mancini mi ha preso col gomito, ma non possiamo dire niente all’arbitro”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Inter 2-2. Queste le sue parole:

SKRINIAR A DAZN

Un’ottima partita soprattutto nel secondo tempo, cosa è successo sul gol di Mancini?

Nel secondo tempo siamo entrati molto bene, abbiamo giocato bene. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Secondo me Mancini mi ha preso col gomito sul gol, ma l’arbitro ha scelto di non fischiarlo. Noi non possiamo fare niente, l’unica cosa che possiamo fare riguarda le occasioni che non abbiamo sfruttato, che oggi sono state tante.

Per chi era il bacio al tuo gol? A Pintus hai detto “te l’avevo detto”…

Il bacio era per la mia bimba. Stamattina ho detto a Pintus che avrei segnato, quindi sono andato subito da lui.

Quest’estate sei stato al centro del mercato, adesso ti senti centrale nel progetto?

Io anche quando non giocavo quest’estate mi sono sempre allenato bene. Il mister mi ha dato di nuovo la fiducia, sono contento e devo continuare a lavorare, sono nell’Inter che è una grande squadra. Ci sta avere un periodo senza prestazioni buone, poi sono tutti forti quindi gioca un altro. Sono contento per la fiducia che il mister mi ha dato, posso ringraziarlo con le mie prestazioni.

SKRINIAR A INTER TV

Sulla gara…

Sono contento per il gol, ma un po’ scontento per il pareggio. Abbiamo creato abbastanza in questa partita, l’abbiamo giocata abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti.

Cosa vi lascia questa gara in vista di Fiorentina e Juventus?

La Roma è una buona squadra, non è semplice venire qui a giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo giocato bene e di questo possiamo essere contenti anche se siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo studiare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato.

Cosa è successo all’intervallo? Siete tornati in campo più cattivi.

Non è successo niente, anche nel primo tempo stavamo giocando bene. Eravamo sotto di un gol e volevamo subito portare pressione. Purtroppo non è andata bene dal punto di vista del risultato per noi.