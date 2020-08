Giovedì sarà un giorno cruciale per il Siviglia, che affronterà la Roma nella gara unica valida per gli ottavi di finale di Europa League a Duisburg. Gli uomini di Lopetegui, come riportato da comunicato del club, oggi hanno svolto l’ultimo allenamento in patria prima della partenza per la Germania. In particolare la seduta è stata incentrata sul torello ed esercizi atletici sotto gli occhi del ds Monchi. Domani si svolgerà la rifinitura in terra tedesca.