Siviglia-Roma, le pagelle dei quotidiani. Giallorossi bocciati in blocco, Pau Lopez il peggiore

Pagine Romaniste – La Roma chiude la sua stagione (e l’era Pallotta) con una dolorosa sconfitta contro il Siviglia. Dopo un campionato non brillante, anche il percorso in Europa League non regala sogni ai tifosi. La squadra ha avuto un pomeriggio difficile a Duisburg, non riuscendo mai ad entrare in partita. Tra i peggiori sono risultati Pau Lopez, in crisi da ormai diverse settimane, e il pacchetto difensivo, ma dalla coppia Cristante-Diawara, al tridente Zaniolo-Mkhitaryan-Dzeko, è stata tutta la Roma a non funzionare. Uniche note positive gli ingressi di Perez e Villar. Bocciato anche Fonseca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 4; Mancini 5, Ibanez 4, Kolarov 4,5; Peres 4,5, Diawara 5, Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5,5. Subentrati: Pellegrini 5,5, Perez 5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 4; Mancini 5,5, Ibanez 4,5, Kolarov 5; Peres 5, Diawara 5,5, Cristante 5, Spinazzola 6; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Pellegrini 5,5, Perez 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Pau Lopez 4; Mancini 4, Ibanez 4, Kolarov 5; Peres 4,5, Diawara 4,5, Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Pellegrini 5,5, Perez 6, Villar sv. Allenatore: Fonseca 4.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 3; Mancini 5, Ibanez 4, Kolarov 4,5; Peres 4,5, Diawara 5, Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Pellegrini 5,5, Perez 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 4; Mancini 4, Ibanez 4, Kolarov 5; Peres 4,5, Diawara 5, Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5,5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 4,5. Subentrati: Pellegrini 5, Perez 5,5, Villar 5,5. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (VANNI)

Pau Lopez 4,5; Mancini 5, Ibanez 4,5, Kolarov 5; Peres 5,5, Diawara 5,5, Cristante 4,5, Spinazzola 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Pellegrini 5, Perez 5, Villar 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (BIAFORA)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Ibanez 5, Kolarov 5; Peres 4,5, Diawara 4,5, Cristante 4, Spinazzola 5; Zaniolo 5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 4,5. Subentrati: Pellegrini 5, Perez 5,5. Allenatore: Fonseca 4.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Ibanez 5, Kolarov 5,5; Peres 4,5, Diawara 6, Cristante 4,5, Spinazzola 6; Zaniolo 5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Pellegrini 5,5, Perez 6, Villar 6. Allenatore: Fonseca 4,5.