Silenzio, vince la Roma. Lo stadio vuoto ora è un fortino

La Repubblica (M. Pinci) – Mix di giovani e giocatori esperti, un concetto spesso espresso nel calcio, che viene rappresentato al meglio dalla Roma. I giallorossi superano brillantemente la prova contro il Parma, battendo i crociati per 3 a 0 all’Olimpico. Un gruppo di ragazzi di qualità, da Mancini a Ibanez, da Veretout a Spinazzola, da Villar a Mayoral, costati mediamente una decina di milioni a testa ma dal rendimento decisamente superiore. Al loro fianco due come Mkhitaryan e Pedro, costati senza spendere un euro, campioni di valore assoluto per la Serie A. La squadra di Fonseca sembra quasi liberata dalla sindrome Olimpico. Prima del lockdown, in casa la Roma girava alla media di 1,6 punti a partita, mentre dalla ripresa estiva si viaggia a 2,3 punti di media in casa. Il tecnico portoghese, che solo un mese fa doveva difendersi dagli spettri di Allegri e Sarri, è saldo alla guida e ora si parla di rinnovo contrattuale.