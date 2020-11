Si sente profumo di Primavera. Zalewski adesso sogna il debutto

Corriere dello Sport (R.Maida) – I risultati della Primavera non sono sfuggiti a Paulo Fonseca che conta di attingere dal vivaio a piene mani. L’Europa League in questo senso rappresenta un’occasione interessante tanto che il tecnico ha integrato la Lista B con un paio di nuovi giocatori: Ciervo e Tripi. In panchina questa sera ci dovrebbero essere Boer, Tripi, Milanese e Zalewski. Tra di loro il più autorevole candidato al debutto è proprio l’italo-polacco che sta facendo mirabilie in campionato. Sta trattando il rinnovo del contratto con la società. L’altro potenziale debuttante è Milanese. Rifnitore o anche centrocampista è un prodotto nel quale la società crede tanto, come Tripi e Bove che ormai è guarito dall’ennesimo infortunio. Non possono giocare in Coppa, perchè non elegibili per la Lista B, Providence, Podgoreanu e Darboe che però si sono già visti in campionato.