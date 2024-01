Il Messaggero (G. Lengua) – José Mourinho non fa nomi, ma indica dove guardare: le fasce. Non vuole alzare polveroni sui singoli come ha fatto lo scorso anno con Karsdorp o due anni fa con i reduci di Bodo poi esautorati. Rimane sibillino anche perché mettere alla gogna qualcuno significherebbe non farlo giocare, e non può permetterselo. I nomi che non ha fatto potrebbero essere quelli di Karsdorp, Zalewski e Spinazzola, ma è possibile che uno dei tre giochi questa sera. E potrebbe essere proprio il polacco che si piazzerà sulla sinistra perché mancano alternative: Spinazzola è praticamente un ex e gli altri esterni farebbero fatica ad adattarsi a sinistra. Kristensen scalerà in difesa al posto di Huijsen e si unirà a Mancini e Llorente. Mou ha convocato anche Joao Costa “Bambino” brasiliano di 18 anni che ha fatto esordire in Europa League contro lo Slavia. Farlo partire dal l’a San Siro è una possibilità remota, ma schierarlo a partita in corso per sostituire un esterno dalla scarsa resa è plausibile.