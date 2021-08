Shomurodov e Abraham insieme. La Roma ci crede

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma si gode José Mourinho, ma cosa più importante si esalta per due dei colpi di mercato che l’allenatore portoghese ha voluto fortemente per questa stagione: Shomurodov e Abraham. Il secondo si è presentato da solo domenica sera all’Olimpico senza neanche un allenamento con i compagni. Il primo invece incanta i tifosi con gol e giocate dalle amichevoli estive. Ecco allora la suggestione, far giocare i due attaccanti insieme anche se al momento si continuerà ad alternarli. Mou potrebbe rivedere il modulo, schierando un 4-4-2 o magari chiedendo a Eldor di giocare esterno nel suo 4-2-3-1, ma quel che è certo è che l’idea piaccia anche a lui. “Sì, Abraham e Shomurodov possono giocare insieme, Eldor può stare a sinistra o anche davanti con Tammy. Ad oggi, però, vogliamo pressare con due calciatori insieme e al momento nessuno dei due è in grado di fare quello che chiedo. Hanno bisogno di maggiore tempo prima di capire alcune dinamiche”.