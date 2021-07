Shomurodov è a un passo dalla Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Eldor Shomurodov è sempre più vicino a indossare la maglia della Roma. Pinto e gli agenti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli del contratto. L’attaccante dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi prefissai: operazione da circa 18 milioni di euro. Il Genoa, poi, dovrebbe mantenere anche una percentuale intorno al 20%. Nell’affare potrebbero entrare anche alcuni giovani. Nel 2017 si trasferì al Rostov nel quale non ha mai brillato.

Leggi anche: Mou spaventa tutti e promuove la Roma: “Habemus squadra”

La scorsa estate il Genoa lo ha acquistato in seguito alla segnalazione di un osservatore e dopo un campionato da 8 gol si è guadagnato le attenzioni di club come la Roma. A Trigoria sono convinti di aver preso uno dei talenti migliori del campionato italiano. Shomurodov ha giocato soltanto 16 partite da titolare, ma ha mostrato le sue capacità di muoversi tra le linee sfruttando la profondità. La volontà di Mourinho è aumentare le possibilità di cambiare il modo di giocare e l’uzbeko darà altre soluzioni offensive.