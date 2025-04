Corriere della Sera (G. Piacentini) – È stato il protagonista che nessuno si aspettava: Eldor Shomurodov. Il pareggio contro la Juventus porta anche la sua firma. L’uzbeko, pupillo di Ranieri già ai tempi del Cagliari, è rimasto a Roma per due cessioni sfumate, prima all’Atlanta United, poi al Venezia. Ora si sta rivelando una risorsa preziosa: 6 gol stagionali in meno di mille minuti, quasi tutti da subentrato.

Ranieri ne apprezza l’impatto: “Merita di giocare sempre, anche a gara in corso fa sempre la sua partita”. Possibile un suo ingresso anche nel derby, che per l’attaccante “vale sei punti”. Intanto a Trigoria si è visto Ten Hag, ma secondo i bookmaker il favorito per la panchina resta Pioli, davanti ad Allegri, Sarri e Gasperini.