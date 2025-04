La Repubblica (P. Torri) – La balena bianca, ovvero la qualificazione in Champions, si allontana. Il pareggio contro la Juventus, quindicesimo risultato utile consecutivo, rischia di non bastare per il quarto posto che vale circa sessanta milioni. Il calendario non aiuta: nelle ultime sette giornate la Roma affronterà cinque scontri diretti, mentre la Juventus ha un percorso più agevole.

Anche il Bologna corre forte, così come Lazio, Fiorentina e una Atalanta in calo. Contro le big, la Roma ha sempre fatto fatica, e senza i colpi di Dybala – out per infortunio – tutto diventa più complicato. Pellegrini non è stato un fattore e ora la qualità fa la differenza. Ranieri resterà solo come consulente, ma resta il vuoto: dove sono il presidente, il nuovo allenatore e un progetto sostenibile per arpionare la Champions?