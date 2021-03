Shakhtar Donetsk, Castro: “Crediamo alla rimonta con la Roma, abbiamo già vinto col Real Madrid”

Oggi, dopo la vittoria in campionato con il Desna, l’allenatore dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato anche della Roma che affronterà giovedì nel match di ritorno di Europa League. Queste le sue parole:

Il risultato di oggi è una prova della partita con la Roma?

Sarebbe bello. Sono due partite molto diverse, in un contesto completamente diverso. Sarebbe bello e ci proveremo.

Leggi anche: Il Dallas fa i complimenti a Reynolds per il debutto: “Abbiamo lavorato per questo momento, congratulazioni!” – FOTO

Cosa dirà alla squadra alla vigilia del match con la Roma?

Giochiamo e poi vediamo. Con professionalità, ambizione e dedizione.

I tifosi credono che lo Shakhtar possa fare cose incredibili contro la Roma, lei che cosa pensa?

Ci crediamo sempre tutti. Abbiamo già vinto contro il Real Madrid in casa e in trasferta quest’anno, abbiamo giocato con l’Inter. So che molte persone lo dimenticano. E questo è normale. Non sto dicendo se riusciremo o meno. Crediamo di poterlo fare, perché non dimentichiamo tutto quello che abbiamo fatto finora. Quando c’è stato il sorteggio della fase a gironi di Champions League, molti hanno detto che era impossibile ma siamo andati avanti. È vero che l’anno scorso siamo arrivati in semifinale ed ora siamo agli ottavi. Ci crediamo sempre fino alla fine.