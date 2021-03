Shakhtar, Castro: “Siamo riusciti a creare occasioni, purtroppo non siamo riusciti a segnare”

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al termine della sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

CASTRO IN CONFERENZA STAMPA

Come valuteresti la stagione della Coppa dei Campioni dello Shakhtar?

L’anno scorso siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Europa League, ora siamo arrivati ​​agli ottavi di finale. Abbiamo vissuto una fase a gironi di Champions League molto difficile: dovevamo dimostrarci all’altezza contro avversari forti per poter andare avanti. Siamo finiti in Europa League. Abbiamo superato il Maccabi giustamente. È stata anche una fase piuttosto difficile per noi, ma l’abbiamo affrontata. A Roma, nel primo tempo, la Roma ha dominato, nel secondo siamo entrati abbastanza bene, poi la Roma ha preso il sopravvento. Oggi a Kiev ci eravamo lasciati alle spalle l’andata: siamo riusciti a creare occasioni, purtroppo non siamo riusciti a segnare, cosa per noi molto importante. Il secondo tempo è stato abbastanza equilibrato. Capiamo che possiamo sempre fare meglio. Questa stagione europea può essere definita soddisfacente.

Il risultato sarebbe cambiato con i tifosi? Quali sono i piani della squadra per il resto della stagione e quali quelli personali? Cosa pensi di fare dopo con la squadra?

Abbiamo lo stesso obiettivo dal primo incontro ufficiale: vogliamo guadagnare un altro titolo, diventare campioni d’Ucraina. Ecco il nostro obiettivo per il resto della stagione. Sfortunatamente per noi, ieri sera in tarda serata abbiamo appreso che i tifosi non avrebbero potuto assistere allo stadio. All’inizio abbiamo pensato fosse strano, ma poi abbiamo approfondito lo studio di tutti i dettagli, ed è chiaro che ora in Ucraina il tasso di infezione del coronavirus è cresciuto molto. Il COVID ora governa il mondo, e detta legge in Ucraina, quindi dobbiamo rispettare questo e, ovviamente, la salute viene prima di tutto. Anche se, ovviamente, sarebbe molto più bello se i fan fossero presenti sugli spalti.

Ci vediamo alla prossima campagna europea allo Shakhtar? Il prolungamento del tuo contratto dipende dalla società, da te o dovrebbe essere una decisione congiunta?

Mi potrete vedere nella prossima stagione di Coppa dei Campioni, forse allo Shakhtar, forse in qualche altro club, ma al momento non sono per niente preoccupato per questo. È molto importante per me, come ho risposto al tuo collega, raggiungere il nostro obiettivo principale: diventare campioni d’Ucraina. Penso solo a questo.

In primo luogo, vorrei ringraziarti per il tuo lavoro allo Shakhtar in questa stagione. Quali posizioni deve essere rafforzata dallo Shakhtar per superare squadre come la Roma?

Grazie. Sai che non possiamo condurre una valutazione del genere durante la stagione: sarebbe ingiusto nei confronti di quei ragazzi che lavorano ogni giorno. Passano ogni giorno con noi, noi – con loro, e ora non meritano tali conversazioni. È chiaro che tutte le riunioni interne che si tengono nel mio ufficio restano lì, non le portiamo fuori. Sì, in effetti, lo Shakhtar non ha cambiato il suo roster dalla scorsa stagione. E va bene se ci sono dei piccoli cambiamenti per la prossima stagione. Abbiamo tanti giovani: i ragazzi crescono, si aggiungono ogni giorno e bisogna fare attenzione alla loro crescita, metterli in squadra per tempo. Non lo so, posso dimenticare qualcuno adesso, ma questo è Trubin, e Dodo, e Vitao, e Kornienko, e Cooper, e Marcos Antonio, e Sudakov, e Tete, e Solomon e Fernando, e Vyunnik … Devi essere molto attento alla loro crescita. È chiaro che sono aiutati da giocatori più esperti che giocano per la nazionale ucraina e che conoscono molto bene il campionato nazionale. È molto importante valutare correttamente la situazione e valutare il loro sviluppo. Capisco la tua domanda e il tuo interesse, ha tutto il senso, ma, come ho detto, non c’è bisogno di cambiare nulla durante la stagione. Ne parleremo verso la fine dell’anno o il prossimo anno. Ci sono ancora molte partite davanti a noi. È necessario toccare con molta attenzione questo argomento così delicato, tenendo conto solo di quei giocatori che sono attualmente a disposizione del nostro club. Sì, ho dimenticato anche Mudrik, chiedo scusa. È molto importante valutare correttamente la situazione e valutare il loro sviluppo. Capisco la tua domanda e il tuo interesse, ha tutto il senso, ma, come ho detto, non c’è bisogno di cambiare nulla durante la stagione. Ne parleremo verso la fine dell’anno o il prossimo anno. Ci sono ancora molte partite davanti a noi. Questo argomento molto delicato dovrebbe essere toccato con molta cura, tenendo conto solo di quei giocatori che sono attualmente a disposizione del nostro club. Sì, ho dimenticato anche Mudrik, chiedo scusa. È molto importante valutare correttamente la situazione e valutare il loro sviluppo. Capisco la tua domanda e il tuo interesse, ha tutto il senso, ma, come ho detto, non c’è bisogno di cambiare nulla durante la stagione. Ne parleremo verso la fine dell’anno o il prossimo anno. Ci sono ancora molte partite davanti a noi. È necessario toccare con molta attenzione questo argomento così delicato, tenendo conto solo di quei giocatori che sono attualmente a disposizione del nostro club. Sì, ho dimenticato anche Mudrik, chiedo scusa. che si trovano attualmente nella sede del nostro club. Sì, ho dimenticato anche Mudrik, chiedo scusa. che si trovano attualmente nella sede del nostro club. Sì, ho dimenticato anche Mudrik, chiedo scusa.

Nella prossima stagione, tu e lo Shakhtar vorreste rivali a livello di Real Madrid e Inter o Maccabi nelle competizioni europee? Cosa pensi sia più importante: l’esperienza per molti giovani giocatori o il risultato?

Da quando sono arrivato allo Shakhtar, abbiamo giocato 22 partite di Coppa dei Campioni. Sono stati davvero difficili, ma siamo riusciti a battere l’Atalanta, a pareggiare con il City, a Zagabria con la Dynamo, a battere il Real, a buttare giù un pareggio dell’Inter … Ma io amo le sfide grandi e difficili. In questo momento potrebbero dirmi: ascolta, ma sei a quattro punti dalla Dynamo … Sì, sono indietro, ma questa è una sfida per noi. Molto spesso, questa è la mia posizione: difficile, ma non impossibile. È sempre possibile. Un’esperienza per ragazzi giovani? Sì, è molto importante. Le partite di alto livello hanno un impatto significativo sul loro sviluppo individuale e collettivo e questo non può essere evitato. Mi piacciono le band difficili. Quando il sorteggio incontra avversari difficili, mi piace. È meglio giocare sempre con le squadre di altissimo livello.