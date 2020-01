La Roma è tornata forte su Villar dopo aver quasi mollato Politano, vicino al Napoli. Petrachi ha deciso di fare una nuova offerta all’Elche e i giallorossi hanno messo sil piatto 5 milioni di euro. In difesa resta in uscita Jesus e per l’esterno le piste Januzaj e Suso non trovano consensi a Trigoria. Si sogna Bernardeschi e ieri c’è stato un contatto con l’agente di Dilrosun dell’Hertha Berlino. Lo riporta Il Tempo.