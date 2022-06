Serie A, Zanetti è il nuovo allenatore dell’Empoli – FOTO

Paolo Zanetti ha subito trovato panchina. Dopo essere stato esonerato a stagione in corso dal Venezia il tecnico rimarrà in Serie A. Da pochi minuti è arrivata l’ufficialità del suo ritorno all’Empoli. L’allenatore ha firmato un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

𝘽𝙚𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙖𝙩𝙤 𝙋𝙖𝙤𝙡𝙤 𝙕𝙖𝙣𝙚𝙩𝙩𝙞 Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Zanetti. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione pic.twitter.com/lsagh5YFGw — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 6, 2022