Serie A, Udinese-Napoli 0-4. I partenopei volano al primo posto in classifica

Vittoria importante per il Napoli sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, gara valida per la quarta giornata di campionato. I partenopei sono gli assoluti protagonisti del match tanto che al 26′ sono già avanti: Mario Rui imbuca per Insigne che con un pallonetto supera Silvestri, Osimhen è il più lesto a mettere dentro a porta vuota. La squadra di Spalletti continua a macinare gioco e al 35′ Rahmani raddoppio su schema da calcio d’angolo. Nel secondo tempo le cose non cambiano, è sempre la squadra capitanata da Insigne a fare la gara. Al 52′ a seguito di un corner il Napoli trova addirittura il tris. Koulibaly approfitta di un rimpallo in area e scarica un destro violentissimo all’incrocio dei pali, imparabile per Silvestri. Ma non basta perché all’85’ Lozano cala il poker. Il Napoli si porta così in testa alla classifica in solitaria con 12 punti.