Alle 18.30 è andata in scena allo stadio Olimpico Grande Torino la sfida tra i granata e il Cagliari terminata per 0-0. La partita è stata molto accesa nel primo tempo, tante occasioni create da entrambe le formazioni, specie con Sanabria da una parte e Oristanio dall’altra. L’uomo più insidioso nel secondo tempo è Radonjic, tanti guizzi ma mai decisivi. Il prossimo appuntamento del Torino sarà a San Siro contro il Milan, mentre il Cagliari ospiterà in casa l’altra milanese, l‘Inter.