Serie A, Torino-Bologna 1-1. Giampaolo sempre più nel baratro, il pareggio sta stretto a Mihajlovic

La domenica pre-natalizia del calcio si apre con la gara tra Torino e Bologna, terminata 1-1. Il primo tempo termina zero a zero, con una leggera supremazia della squadra di Mihajlovic. Nella seconda frazione di gioco il Toro si affaccia diverse volte nella metà campo avversaria ed al 70′ riesce a portarsi in vantaggio: Verdi calcia a giro e basso, Da Costa non ci va con le mani, ma mette palla dentro coi piedi. Meno di dieci minuti più tardi arriva il pareggio: Vignato trova il corridoio per Soriano, che gira verso la porta e realizza l’uno ad uno.