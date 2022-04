La Serie A torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Spezia-Venezia apre la 31esima giornata di campionato allo stadio Alberto Picco. I padroni di casa conquistano 3 punti fondamentali per la salvezza grazie ad un gol di Emmanuel Gyasi al 94′. Il Venezia rimane in zona retrocessione, al penultimo posto in classifica, con 22 punti, mentre lo Spezia sale a +10 dal Genoa terzultimo.