Serie A, Spezia-Monza 0-2. Ciurria e Carlos Augusto condannano i bianconeri

Termina per 0-2 la gara Spezia-Monza allo stadio Alberto Picco. La partita si prospetta fondamentale per le speranze salvezza dei bianconeri che sono a pari punti con il Verona terzultimo in classifica. I padroni di casa avevano avviato bene la partita, al 21′ arriva però il vantaggio del Monza con goal di Ciurria che trova il secondo palo con una conclusione mancina. Al termine del match, durante i minuti di recupero, arriva il raddoppio dei biancorossi con Carlos Augusto che batte Dragowski di sinistro al limite dell’aerea.

Dopo la sconfitta dell’Udinese in casa del Lecce, il Monza scavalca i friulani in classifica e aggancia momentaneamente il Bologna all’ottavo posto. Lo Spezia resta a quota 27 punti in classifica e rischia di subire il sorpasso del Verona.