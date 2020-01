Grandissima vittoria del Verona contro la Spal, penultima in classifica. Gli uomini di Juric dopo neanche 15 minuti siglano il gol del vantaggio grazie al colpo di testa dell’eterno Pazzini, servito da un ottimo assist di Lazovic. Al 38′ viene espulso Tomovic e la partita si fa ancora più dura per i ferraresi. All’85’ i veronesi siglano la seconda grazie ad un altro attaccante, Stepinski. L’Hellas, dopo questi tre punti conquistati, raggiunge il nono posto in classifica.