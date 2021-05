Importanti novità per quanto riguarda la trasmissione delle partite di calcio del nostro amato campionato. Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di 114 partite all’anno di Serie A, tre per ogni giornata come riporta GianlucaDiMarzio.com. Dalla prossima stagione l’emittente trasmetterà l’anticipo del sabato alle 20.45, la partita della domenica alle 12.30 e quella del lunedì alle 20.45.