Finito il lunch match delle 12:30 del 31esimo turno di Serie A tra Sampdoria e Venezia. Lo scontro diretto va ai blucerchiati che superano per 2-0 la squadra di Zanetti grazie alla doppietta di Caputo. Il Venezia ha chiuso la gara in 10 uomini per l’espulsione di Henry all’87. Scatto della Samp in ottica salvezza, che sale a quota 29 punti, mentre il Venezia resta al penultimo posto assieme al Genoa con 22.