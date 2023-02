La 22ª giornata di Serie A si chiude con il match tra Sampdoria e Inter. Al Marassi la partita non si sblocca nel primo tempo ma il dominio è interamente neroazzurro. Gli uomini di Inzaghi ci provano con Calhanoglu, Lautaro, Skriniar e Darmian. La Sampdoria prova a rispondere con Lammers. Nella ripresa l’Inter concede più spazi, ma gli uomini di Stankovic non riescono a sfruttarli. Il match finisce in pareggio 0-0, l’Inter si ferma a quota 44 punti.